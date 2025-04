Anthony Elanga skoraði stórkostlegt mark í kvöld gegn sínum gömlu félögum í Manchester United.

Elanga fékk boltann á eigin vallarhelmingi og átti magnaðan sprett alla leið að marki gestanna og skoraði í kjölfarið.

Elanga er fyrrum leikmaður United en hann fékk ekki mörg tækifæri hjá félaginu og var seldur árið 2023.

Hér má sjá markið.

See beta goal wey elanga score him former team pic.twitter.com/cdEXZs7JFB

— mIcHaEl eDino of Gunners. (@Edino__) April 1, 2025