Vekja athygli á tölfræði Sveindísar Jane

Sveindís Jane Jónsdóttir er með flest mörkin miðað við áætluð mörk, XG, í Meistaradeild Evrópu á þessari leiktíð.

Tölfræðisíðan vinsæla OptaJoe vekur athygli á þessu, en Sveindís er fjögur mörk úr XG upp á aðeins 1,33.

Sveindís er auðvitað á mála hjá Wolfsburg, sem féll úr leik í Meistaradeildinni gegn Barcelona í 8-liða úrslitum í gær.

2.67 – Wolfsburg’s Sveindís Jónsdóttir has the best xG overperformance in the UEFA Women’s Champions League this term with 2.67, netting four times from an xG of just 1.33. Efficient. pic.twitter.com/NpoBTMG9Zl

— OptaPlay (@OptaPlay) March 27, 2025