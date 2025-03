Kynntur til leiks á allra næstunni

Andrea Berta verður kynntur til leiks sem nýr yfirmaður knattspyrnumála hjá Arsenal á allra næstunni.

Berta er afar reynslumikill í sínu fagi en hann var í tólf ár hjá Atletico Madrid, þar til hann hætti fyrr á þessu ári.

Nú tekur hann skrefið til Arsenal og má búast við tilkynningu frá félaginu fljótlega.

Hann er að taka við af Edu, sem lét nokkuð óvænt af störfum hjá Arsenal í vetur.

🔴⚪️✅ Andrea Berta and Arsenal, just a matter of time before the announcement.

He’s already signed in 20 days ago as new Director at the club. https://t.co/4UcWTcauic

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2025