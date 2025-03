Breyting á félagaskiptaglugganum á Englandi

Enska úrvalsdeildin hefur samþykkt það að breyta félagaskiptaglugga sínum á komandi sumri.

Yfirleitt er glugginn opinn frá miðjum júní og út ágúst en vegna HM félagsliða í sumar verður hann opinn frá 1. til 10. júní.

Hann mun svo opna aftur 16. júní og loka 1. september.

HM félagsliða hefst 14. júní í Bandaríkjunum og stendur yfir í mánuð. Um breytta og mun stærri útgáfu af mótinu en áður er að ræða.

Premier League clubs have agreed dates for the Summer 2025 Transfer Window.. The window will open early, between Sunday 1 June and Tuesday 10 June, due to an exceptional registration period relating to the FIFA Club World Cup. It will then reopen on Monday 16 June and close on…

