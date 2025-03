Völdu besta lið sögunnar – Mörg þekkt nöfn á blaði

Stuðningsmenn Chelsea hafa valið besta byrjunarlið liðsins í sögunni í tilefni því að félagið átti nýlega 120 ára afmæli.

Mörg þekkt nöfn eru á þessum lista en aðeins þrír af þeim eru ennþá að spila í dag.

Það eru þeir Cesar Azpilicueta, N’Golo Kante og Thiago Silva en enginn af þeim leikur með Chelsea þessa stundina.

Menn eins og Eden Hazard og Didier Drogba fá pláss í sóknarlínunni og er Petr Cech í markinu.

Aðrir leikmenn eru John Terry, Ashley Cole, Claude Makelele, Frank Lampard og Gianfranco Zola.

As voted by Chelsea fans, here is your Team of 120. 🫡#CFC120 pic.twitter.com/uiZyF4N7If

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 25, 2025