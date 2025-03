United vill kaupa þýska landsliðsmanninn í sumar

Samkvæmt frétt þýska blaðsins Bild er Manchester United áhugsamt um það að kaupa Felix Nmecha miðjumann Borussia Dortmund í sumar.

Nmecha er þýskur landsliðsmaður sem er 24 ára gamall en hann hefur verið í tvö ár hjá Dortmund.

Nmecha er miðjumaður en það er sú staða á vellinum sem Ruben Amorim vill helst styrkja í sumar.

Talið er að Dortmund vilji fá 40 milljónir punda fyrir Nmecha í sumar.

United þarf að selja leikmenn í sumar til að fjármagna kaup á leikmönnum sem Amorim vill fá til félagsins.

🔴📰 | #mufc are chasing and keen on signing Borussia Dortmund midfielder Felix Nmecha, who is rated at £40 million.

[@BILD/@MailSport] pic.twitter.com/0MTlos9XXS

— UtdDistrict (@UtdDistrict) March 20, 2025