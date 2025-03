Hissa þegar þeir komu inn á hótelherbergið – „Ekki kyssa mig, ekki kyssa mig“

Alex Iwobi og Ola Aina leikmenn Nígeríu voru ekkert sérstaklega sáttir þegar þeir mættu í verkefni með landsliðinu um helgina.

Aina og Iwobi eru saman í herbergi en voru hissa og pirraðir á því að þar væri bara eitt rúm.

Þeir félagar höfðu lítinn áhuga á því að liggja saman í rúmi.

„Það hlýtur að vera hægt að taka þau í sund því annars sef ég á gólfinu,“ sagði Iwobi um málið.

Aina fannst þetta hins vegar bara fyndið. „Þetta er byrjað Alex, ekki kyssa mig, ekki kyssa mig.“

Nigeria’s Super Eagles players, Ola Aina and Alex Iwobi, were shocked to discover they would be sharing a bed at the national team camp.

