Lygilegar lýsingar frá kvöldinu fyrir brúðkaupið – Horfði á allsberar konur og endaði í fangaklefa

Markvörðurinn Mark Bosnich átti skrautlegan feril utan vallar. Árið 1999 var hann á mála hjá Aston Villa og að fara að gifta sig. Brúðkaupsdagurinn byrjaði heldur skrautlega.

The Upshot rifjaði þetta upp.

Bosnich giftist Sarah Jarrett og hélt steggjapartí kvöldið fyrir brúðkaupið. Þangað mættu menn á borð voið Dwight Yorke, en þeir voru liðsfélagar hjá Manchester United um tíma.

Vinirnir áttu skrautlegt kvöld og fóru meðal annars á strippklúbb. Þaðan fóru þeir um hálf tvö um nóttina en þá greip ljósmyndari ensku pressunnar Bosnich.

Bosnich brást hinn versti við og kýldi ljósmyndarann í andlitið. Hann tók myndavélina einnig af honum og dreif sig í leigubíl.

Maðurinn hringdi í lögregluna og náðist Bosnich. Hann var handtekinn og þurfti að gista í fangaklefa.

Bosnich lofaði að skila myndavélinni og klukkan 10:30 að morgni brúðkaupsins var honum sleppt. Hann mætti svo eins og ekkert hefði í skorist og gifti sig.

Því miður fyrir Bosnich entist hjónabandið þó aðeins í rúmt ár.

