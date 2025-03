Yfirgefur starf í ensku úrvalsdeildinni fyrir næstefstu deild í Sádi-Arabíu

Dougie Freedman hefur yfirgefið stöðu sína sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Crystal Palace og tekur hann við starfi í Sádi-Arabíu.

Freedman hefur gert gott mót hjá Palace undanfarin ár en fer nú til Sádí, þar sem hann fær án efa vel borgað.

Félagið sem hann mun starfa fyrir er Al-Diriyah og leikur liðið í B-deildinni í Sádí. Mun hann einnig verða yfirmaður knattspyrnumála þar.

🚨🇸🇦 Dougie Freedman leaves Director role at Crystal Palace after excellent work in the recent years to start new chapter in Saudi Pro League.

Freedman will sign in as new Al-Diriyah director soon, in second division — as @JacobsBen reports. pic.twitter.com/9dcO1zqdbZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2025