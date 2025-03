Myndband: Mætti seint á fyrsta degi – „Sumir myndu senda ykkur burt strax“

Desire Doue mætti seint á fyrsta degi sem leikmaður franska landsliðsins.

Doue, sem er 19 ára gamall leikmaður PSG, var í fyrsta sinn valinn í hóp landsliðsþjálfarans Didier Deschamps fyrir komandi leiki gegn Króatíu í Þjóðadeildinni en mætti seint í gær.

Kom hann ásamt liðsfélaga sínum hjá PSG og öðru ungstirni, Warren Zaire-Emery.

„Komstu seint því þú varst með Warren? Sumir þjálfarar myndu senda ykkur burt strax,“ sagði Deschamps er hann tók á móti köppunum, en virtist þó fremur léttur í bragði.

Myndband af þessu er hér að neðan.

🥶 Désiré Doué arrives late alongside Warren Zaïre-Emery for his first day with the France squad.

“You’re with Warren? That’s why you’re late? […] there are some managers where you’d leave straight away.”pic.twitter.com/oePsjnHlgd

— Get French Football News (@GFFN) March 18, 2025