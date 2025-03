Nýja kærastan mætti á völlinn um helgina og staðfesti sambandið við leikmann City

Mayja Jama útvarps og sjónvarpskona hjá BBC hefur staðfest ástarsamband sitt við Ruben Dias varnarmann Manchester City.

Jama mætti á Ethiad völlinn um helgina og horfði á sinn mann spila gegn Brighton í ensku úrvalsdeildinni.

Leikurinn endaði með 2-2 jafntefli en Maya og Dias hafa verið saman frá því um áramótin.

Þau hafa hins vegar ekki viljað staðfesta samband sitt en Maya mætti á völlinn um helgina.

Dias er varnarmaður frá Portúgal sem hefur verið lykilmaður í liði City síðustu ár.

Last week, Jama hinted that she is taking Portuguese lessons, adding fuel to speculation that her relationship with Dias is taking another serious step.