Messi ákvað að taka sér frí og mætir ekki í landsliðið

Lionel Messi leikmaður Inter Miami hefur dregið sig út úr landsliði Argentínu, hann hefur ákveðið að ná sér í hvíldina.

Messi hefur verið tæpur vegna meiðsla síðustu vikur og vill ná endurheimt á næstunni.

Messi vill áfram vera hluti af landsliðinu og stefnir á að vera í fullu fjöri á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og á næsta ári.

Messi vann HM með Argentínu árið 2022 í Katar og vill reyna að endurtaka leikinn.

🚨❌ BREAKING: Leo Messi won’t be part of Argentina squad for the upcoming games due to discomfort. pic.twitter.com/5sGSqYcVAX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2025