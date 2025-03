Eitt það versta sem Carragher hefur séð – Veit núna hvar Liverpool á að styrkja sig

Jamie Carragher segir ljóst að hans menn í Liverpool þurfi að styrkja sig sóknarlega eftir tapið gegn Newcastle í úrslitaleik enska deildabikarsins í gær.

Newcastle vann leikinn 2-1 og þar með fór annar titillinn á örfáum dögum hjá Liverpool, en liðið tapaði gegn PSG í Meistaradeildinni í síðustu viku.

„Þetta var sennilega ein versta frammistaða sem ég hef séð frá Liverpool í úrslitaleik. En það er erfitt að vera of gagnrýninn. Þeir hafa gefið allt í þetta tímabil og tapað einum leik í deildinni. En þessi leikur sýndi mér hvar Liverpool þarf að styrkja sig,“ sagði Carragher eftir leik, en Liverpool er langefst í ensku úrvalsdeildinni.

„Það vantar hraða fram á við. Ég nánast vorkenndi Mo Salah. Hann fékk mikla gagnrýni eftir leikina við PSG á móti Mendes, mögulega besta vinstri bakverði heims. Ég held að Liverpool þurfi að kaupa tvo sóknarmenn sem geta spilað með Salah, vonandi, á næstu leiktíð.“

Ekki er ljóst hvort Salah sjálfur verði áfram á næstu leiktíð, en hann er að verða samningslaus eins og lykilmennirnir Trent Alexander-Arnold og Virgil van Dijk einnig.

