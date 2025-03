Bruno Fernandes fór í hóp goðsagna með þessu í gær

Bruno Fernandes lagði upp tvö mörk og skoraði eitt sjálfur í 0-3 sigri Manchester United á Leicester í gær.

Fyrirliðinn hefur gjarnan verið ljósi punkturinn á ansi erfiðum kafla United og átti það sannarlega við um leikinn í gær. Liðið fór upp fyrir Tottenham og í 13. sæti með sigrinum í gær.

Með stoðsendingum sínum í gær komst Fernandes í merkan hóp manna sem hafa lagt upp 50 mörk eða fleiri fyrir United í ensku úrvalsdeildinni.

Hinir eru Ryan Giggs (162), Wayne Rooney (93), David Beckham (80), Paul Scholes (55) og Eric Cantona (51). Tölfræðisíðan OptaJoe vekur athygli á þessu.

