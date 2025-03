Sjáðu frábært mark Stefáns gegn Portsmouth

Stefán Teitur Þórðarson skoraði virkilega laglegt mark fyrir lið Preston sem mætti Portsmouth í næst efstu deild Englands í gær.

Um var að ræða sterkan sigur fyrir Preston sem er í 14. sæti deildarinnar með 47 stig og tíu stigum frá umspilssæti.

Það er þó styttra í fallbaráttuna en Derby er í 22. sætinu með 38 stig þegar 38 umferðir eru búnar.

Stefán spilaði allan leikinn í sigrinum en hann tryggði sigurinn með laglegu marki á 87. mínútu.

Markið má sjá hér.

Some composure from Stefan Thordarson to score from that angle to win it for Preston in the final couple of minutes today.

pic.twitter.com/nosDBCE3cv

— HLTCO (@HLTCO) March 15, 2025