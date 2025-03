Henry hefur skoðun á því hver á að vinna Ballon d’Or og það er ekki Salah

Thierry Henry fyrrum framherji segir að Raphina kantmaður Barcelona eigi skilið að vinna Ballon d’Or fyrir þetta ár eins og staðan sé í dag.

Hann telur að Mohamed Salah sé hluti af samtalinu en hann myndi velja Raphinha eins og staðan er í dag.

„Raphina er á undan Salah eins og staðan er í dag fyrir mig, vegna þess hvernig hann hefur spilað í Meistaradeildinni,“ segir Henry.

"Raphinha is ahead, with the Ballon d'Or."

