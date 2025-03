Salah grét eftir vonbrigðin í kvöld – Myndir

Mohamed Salah var í sárum eftir að Paris Saint-Germain sló Liverpool út í frábærum fótboltaleik á Anfield í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar í kvöld.

PSG byrjaði betur og komst yfir með marki Ousmane Dembele á 12. mínútu og jafnaði þar með einvígið. Þetta reyndist eina mark fyrri hálfleiks.

Liverpool kom af mun meiri krafti inn í seinni hálfleikinn en tókst ekki að nýta möguleika sína. Því var farið í framlengingu.

Þar var ekkert skorað, þó PSG hafi sótt nokkuð duglega að marki Liverpool undir lokin. Vítaspyrnukeppni þurfti til að skera úr um sigurvegara leiksins.

Þar klikkuðu bæði Darwin Nunez og Curtis Jones á sínum spyrnum fyrir Liverpool og Parísarliðið því áfram.

Salah, sem hefur átt stórkostlegt tímabil, hafði hægt um sig í kvöld og brast hann í grát í leikslok, eins og sjá má hér að neðan.

Mo Salah, in tears at Anfield after Liverpool get eliminated 💔🇪🇬 pic.twitter.com/z2ppvcjO3x

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2025