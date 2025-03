Chelsea farið að undirbúa það að geta keypt Mainoo í sumar

Það bendir margt til þess að Manchester United muni í sumar selja Kobbie Mainoo en viðræður hans við félag hafa engu skilað.

Mainoo og hans umboðsmaður vilja 180 þúsund pund á viku en United er ekki tilbúið að greiða þá upphæð.

Enskir miðlar segja í dag að Chelsea sé farið að undirbúa það að láta til skara skríða og muni félagið reyni að kaupa Mainoo.

Chelsea vonast til þess að selja Romeo Lavia og með því telur félagið að það hafi fjármuni til að kaupa Mainoo.

Mainoo er 19 ára gamall og átti frábært tímabil í fyrra en hefur ekki fundið sama takt í ár.

Talið er að United sé tilbúið að selja Mainoo ef 80 milljóna punda tilboð kemur í sumar.

