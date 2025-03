David Raya, markvörður Arsenal, bauð upp á svakalega markvörslu í kvöld er hans menn mættu Manchester United.

Leikið var á Old Trafford en viðureignin endaði með 1-1 jafntefli þar sem Bruno Fernandes og Declan Rice komust á blað.

Raya bjargaði Arsenal á lokamínútunum en hann stóð sig heilt yfir virkilega vel í þessum leik.

Vörsluna umtöluðu má sjá hér.

David Raya the best keeper on the world! pic.twitter.com/GFWwqK2g0R

— TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) March 9, 2025