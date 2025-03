Svæfði Mourinho með allt of langri spurningu – Myndband

Jose Mourinho, stjóri Fenerbahce í Tyrklandi, var ekki í miklu stuði á fréttamannafundi eftir 1-3 tap liðsins gegn Rangers í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum Evrópudeildarinnar í gær.

Tyrkneskur blaðamaður bar þá upp spurningu sem portúgölsku goðsögninni þótti klárlega allt of löng. Í þokkabót þurfti túlkur að þýða spurninguna á ensku.

Mourinho þóttist sofna á einum tímapunkti en greip svo inn í og sagðist allt of þreyttur fyrir svona spurningu.

Myndband af þessu er hér að neðan.

José Mourinho pretended to fall asleep after this journalist took too long to ask him a question 🥱🤣

