Englandsmeistararnir að sækja áhugaverðan leikmann

Manchester City er búið að ná samkomulagi við Hibernian um markvörðinn Ben Vickery.

City leggur áherslu á að ná í efnilegustu leikmennina með framtíðina í huga, en Vickery er aðeins 16 ára gamall.

Hann spilar með U-18 ára liði Hibernian og U-16 ára landsliði Skotlands. Eftir að hafa heillað þar tekur hann skrefið á næstunni til Englandsmeistara Manchester City, en aðeins á eftir að ganga frá smáatriðum áður en skiptin ganga í gegn.

🚨🔵 Manchester City agree deal in principle with Hibernian for transfer of talented goalkeeper Ben Vickery. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Deal almost done and set to be signed, sealed soon with Manchester City building again for the future. #MCFC pic.twitter.com/swLfycLW9I

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2025