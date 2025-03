Eiginkonan gekk í skrokk á honum eftir að upp komst um framhjáhald og allt náðist á myndband – Tímasetningin afar vond

Sláandi atvik átti sér stað í ensku utandeildunum á dögunum. Þar komst upp um framhjáhald leikmanns í miðjum leik.

Enskir miðlar vekja nú athygli á þessu, en svo virðist sem eiginkona leikmanns sem spilaði leikinn hafi komist að framhjáhaldinu og mætti hún á völlinn og veitti honum nokkur góð högg, að því er virðist.

Leikurinn var stöðvaður um stund vegna atviksins, en leikmaðurinn sat í grasinu eftir uppákomuna, áður en liðsfélagar hans komu til að athuga með hann.

Það má svo sjá annan leikmann liðsins reyna að tala við konuna, en myndband af öllu saman er hér að neðan.

HE GOT CAUGHT CHEATING ON HIS MISSUS! 🤯

This might have to be one of the best moments in Sunday league history 😂😂😂

🎥 @NewallGreenfc#sundayleague #grassrootsfootball pic.twitter.com/kvyRFSixyr

— Rootz TV (@Rootz_TV) March 5, 2025