Alisson verðlaunaður

Alisson er leikmaður vikunnar í Meistaradeildinni eftir frábæra frammistöðu sína í sigri Liverpool á PSG.

Liðin mættust í fyrri leik sínum í 16-liða úrslitum og vann Liverpool 0-1 þrátt fyrir að vera mun lakari aðilinn í leiknum. Hafði frammistaða Alisson þar mikið að segja og er hann því leikmaður vikunnar.

Rodrygo, Harry Kane og Martin Ödegaard komast einnig á blað fyrir sína frammistöðu í vikunni.

🏅 Alisson wins Player of the Week Award from UEFA for this Matchday!

1st: Alisson

2nd: Rodrygo

3rd: Harry Kane

4th: Martin Ødegaard pic.twitter.com/RjBOMo69ll

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2025