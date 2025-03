Stuðningsmenn Milwall með subbulega hegðun – Fögnuðu því að maður hefði endað á spítala

Stuðningsmenn Milwall fá ekki mikið lof fyrir hegðun sína í gær þegar þeir fögnuðu því að markvörður þeirra hefði slasað mótherja þannig að hann fór á spítala.

Liam Roberts markvörður liðsins fékk rautt spjald fyrir að fara af miklum krafti í Jean-Phillipe Mateta sóknarmann Crystal Palace.

Um var að ræða leik í enska bikarnum en gríðarlegur rígur er á milli Milwall og Palace í London.

Just got in and seen this assault by Liam Roberts on Jean-Philippe Mateta Absolutely wild. Wtf 😳 #FACup #CPFC pic.twitter.com/FwOTqiGOim

Mateta var fluttur á sjúkrahús eftir höggið en í gær þegar Milwall lék á heimavelli ákváðu stuðningsmenn liðsins að klappa fyrir Roberts.

Var klappað í heila mínútu á sama tíma leiksins og Roberts slasaði Mateta.

Millwall had a minutes applause for the goalie that was sent off for the challenge on Crystal Palace’s Mateta at the weekend.

The shithousery… 😭pic.twitter.com/NLV9uusc5c

