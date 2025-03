Gaf skít í ungan dreng og keyrði áfram í símanum

Alejandro Garnacho kantmaður Manchester United hafði ekki einn einasta áhuga á því að gefa ungum stuðningsmanni félagsins áritun.

Garnacho var fúll eftir tap gegn Fulham í enska bikarnum.

Í stað þess að gefa þessum unga stuðningsmanni nokkrar sekúndur þá hékk hann í símanum og keyrði svo áfram.

Garnacho braut þar lög með því að vera í símanum undir stýri og stuðningsmaðurinn ungi sat eftir með sárt ennið.

Garnacho kom inn sem varamaður í tapinu í bikarnum en hegðun hans má sjá hér að neðan.

Alejandro Garnacho ignores a young Manchester United fan then drives off whilst on his phone pic.twitter.com/Z1ClbQfbeR

— Mail Sport (@MailSport) March 4, 2025