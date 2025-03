Vakin athygli á að hann fái að dæma stórleik eftir að hafa yfirsést þetta ógeðslega atvik á dögunum

Knattspyrnudómarinn Michael Oliver mun dæma stórleik þýsku liðanna Bayern Munchen og Bayer Leverkusen í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar annað kvöld.

Oliver hefur verið í umræðunni undanfarna daga eftir að honum yfirsást skefilegt brot markvarðar Millwall, Liam Roberts, í leik gegn Crystal Palace í enska bikarnum á dögunum.

Just got in and seen this assault by Liam Roberts on Jean-Philippe Mateta

Absolutely wild. Wtf 😳 #FACup #CPFC pic.twitter.com/FwOTqiGOim

