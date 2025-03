Myndband af stjörnunni frá sunnudeginum vekur athygli – Blindfullur að yfirgefa knæpu

Jack Grealish leikmaður Manchester City gerði sér glaðan dag á sunnudag en hann var illa áttaður þegar hann yfirgaf knæpu í Newcastle á sunnudagskvöld.

Grealish hafði þá verið að hella í sig allan sunnudaginn og virtist orðinn þreyttur.

Grealish hafði verið myndaður á stað rétt fyrir utan Newcastle snemma á sunnudag þar sem bjórinn kostar lítið.

Jack Grealish out in a local Social Club in Manchester today. 👀

“100 Million down the drain…” 🙃 pic.twitter.com/CT6gcp1Wgv

— Drunk Jack Grealish (@DrunkGreaIish) March 2, 2025