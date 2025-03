Niðurskurðahnífur Ratcliffe áfram á lofti – Vill rifta leigusamningi í London

Sir Jim Ratcliffe sem stýrir Manchester United heldur áfram að reyna að skera niður kostnað hjá félaginu.

Nú reynir hann að rifta samningi um leigu á húsnæði í London þar sem starfsemi félagsins hefur verið.

Félagið gerði tíu ára leigusamning í Kensington hverfinu en sjö ár eru eftir af þeim samningi.

Ratcliffe telur skrifstofuna of dýra og alltof stóra miðað við þá starfsemi sem er í gangi þar í dag.

Ratcliffe vill að flestir starfsmenn félagsins starfi á Old Trafford.

