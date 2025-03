Leikmenn Fulham fögnuðu rosalega í klefanum á Old Trafford – Sjáðu hvernig þeir skemmtu sér

Það var gríðarleg gleði í klefanum hjá leikmönnum Fulham eftir sigur liðsins á Manchester United í enska bikarnum í gær.

Leikurinn var engin frábær skemmtun en tvö mörk voru skoruð í venjulegum leiktíma sem lauk með jafntefli.

Calvin Bassey kom Fulham yfir rétt fyrir lok fyrri hálfleiks áður en Bruno Fernandes jafnaði metin fyrir United.

Leikurinn fór alla leið í vítakeppni þar sem Fulham hafði betur og tryggði sér sæti í næstu umferð keppninnar.

Bernd Leno varði tvær vítaspyrnur frá Victor Lindelof og Joshua Zirkzee sem tryggði sigurinn.

Myndband úr klefanum er hér að neðan.

The Fulham changing rooms after their FA Cup win over Man United 👏🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tApLWzjlcr

— george (@StokeyyG2) March 2, 2025