Fékk óvænta hátíð á vellinum eftir sinn fyrsta leik í Bandaríkjunum

Wilfried Zaha lék sinn fyrsta leik í MLS deildinni en hann var lánaður til Charlotte á dögunum frá Galatasaray í Tyrklandi.

Zaha var á láni hjá Lyon fyrri hluta tímabilsins en fann sig ekki þar.

Zaha skoraði í 2-0 sigri liðsins gegn Atalanta um helgina og var kjörinn maður leiksins að honum loknum.

Zaha fékk fremur óvænta hátíð eftir leikinn þar sem hann fékk kórónu og settur í kóngastól.

Hann var nokkuð hissa á þessu eins og sjá má hér að neðan.

Wilfried Zaha receiving the Man of the Match award for Charlotte FC might be the most MLS thing of all time. 🥇🇺🇸 pic.twitter.com/GlRh6X104V

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 3, 2025