Samningnum rift eftir vonbrigðin og hann verður sendur heim

Lánssamningi Vitor Roque frá Barcelona til Real Betis hefur verið rift og mun hann nú halda til Palmeiras í heimalandinu, Brasilíu.

Hinn 19 ára gamli Roque gekk í raðir Barcelona fyrir ári síðan en stóðst ekki væntingarnar þar. Var hann því lánaður til Real Betis þar sem hann hefur ekki gert það heldur.

Barcelona hefur nú fengið að kalla Roque til baka til að selja hann til Palmeiras á um 20 milljónir punda.

🚨🇧🇷 Official: Real Betis confirm Vitor Roque returns to Barcelona as loan deal has been broken…

…and he’s now due to join Palmeiras on €25.5m plus €5m deal from Barça. 🐅 pic.twitter.com/byPDhhPTab

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2025