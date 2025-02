Lofuðu pabba hans orgíu á hóteli til að tryggja starfskraftana – Kústskaft upp í endaþarm

„Óvæntar hnífstungur. eltihrellir og kústskaft upp í rassgat,“ segir í umfjöllun The Upsot um Neymar þar sem farið er yfir ótrúlega hluti á ferli hans sem knattspyrnumanns.

„Lífið hjá Neymar er eins og dramatísk mynd á Netflix,“ segir einnig.

Allt byrjaði þetta árið 2013 þegar Barcelona var að ganga frá kaupum á Neymar frá Santos í Brasilíu. Faðir hans var í kynlífs orgíu á hóteli og það þurfti að klárast svo skrifað yrði undir.

Þannig hafði Barcelona lofað því að borga fyrir orgíu fyrir gamla manninn, neitað var að skrifa undir skiptin fyrr en að það hafði klárast.

The deal included „unlimited coffees and an orgy in a swanky London hotel“ pic.twitter.com/jrIqfrPOEI — The Upshot (@UpshotTowers) February 23, 2025

Ótrúlegar tilviljanir hafa komið upp á ferli Neymar en hann virðist alltaf vera í banni eða meiddur þegar 11 mars gengur í garð á hverju ári.

Stuðningsmenn Barcelona tóku eftir þessu þegar Neymar hafði verið hjá félaginu og í sjö af næstu níu skiptum á ferli sínum var Neymar ekki með á þessum degi.

Hann var hins vegar alltaf mættur heim til Brasilíu þar sem systir hans fagnar afmæli sínu 11 mars.

Systkinin eru mjög náin og þegar Neymar komst að því að hún væri að rugla saman reitum með Gabriel Barbosa, samherja hans úr landsliðinu þá fauk í kauða.

The pair are unusually close. They shared a single bed as kids and have tattoos of each other’s faces. So when Ney finds out she is dating his old teammate Gabigol, he hits the roof. In a fit of rage, he tapes over Gabigol’s face in a poster on his bedroom wall. pic.twitter.com/XSIdrY9waC — The Upshot (@UpshotTowers) July 11, 2023

Barði stuðningsmann:

Sumarið 2017 reif PSG fram 222 milljónir evra og keypti Neymar. Tveimur árum síðar fór kálið að súrna. PSG tapaði í bikarúrslitum og Neymar lamdi stuðningsmann sem las yfir honum.

In 2017, PSG splash out €222m for Neymar. After 2 years of trophies and tarte tatins, things turn ugly. Following defeat to Rennes in the French Cup final, one of his own fans tells him: „learn to play football“. A furious Neymar loses his cool and punches the man in the face. pic.twitter.com/FYiSxohBqa — The Upshot (@UpshotTowers) July 11, 2023

Lífið hjá Neymar virkar ansi flókið en fyrir nokkrum árum fór mamma hans að vera með 22 ára vini hans, Tiago. Neymar var ánægður með það en það breytist fljótt.

Nokkru síðar kom í ljós að Tiago hrífst ekki bara af konunum og í ljós kom að hann var búinn að sofa hjá kokki Neymar og persónulegum aðstoðarmanni hans. Þá fauk í kauða og hann hótaði að troða kústskafti upp í rassgatið á honum.

And there’s more chaos in his private life. When Neymar’s mum hooks up with his 22-year-old friend Tiago, he’s thrilled for the happy couple. But the tabloids reveal Tiago is bisexual and has also shagged the striker’s private chef and personal assistant. Neymar goes beserk. pic.twitter.com/wFCI1qVfVh — The Upshot (@UpshotTowers) July 11, 2023

Í samtali við við vini síona fer Neymar að tala um Tiago sem „lítinn hommatitt“ og samtalið lekur út. Talsmaður hjá LGBT samtökum fer í málið og sakar hann um fordóma.

Málið fer fyrir dómstóla en maðurinn er rændur og beittur ofbeldi eftir að hafa hafnað mútum. Sakaði hann vini Neymar um að standa fyrir ofbeldinu. Skömmu síðar er Tiago stunginn á veitingastað og sambandið við móður Neymar tekur enda.