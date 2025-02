Margir gagnrýna hópsöng – „Hann lítur vel út og hatar Palestínu“

Stuðningsmenn Leeds fá á baukinn fyrir söng þeirra um Manor Solomon sóknarmann liðsins frá Ísrael.

Solomon er á láni frá Tottenham og virðist vera í miklu uppáhaldi hjá stuðningsmönnum liðsins.

Fyrir leik liðsins á dögunum sungu hundruðir saman um Solomon.

„Hann lítur vel, hann er snyrtilegur og hann hatar Palestínu,“ syngja stuðningsmenn Leeds um sóknarmann sinn.

Solomon er 25 ára gamall en nú um langt skeið hefur Ísrael verið að ráðast inn í Palestínu eftir að Hamas liðar gerðu árás á Ísrael.

Another beautiful rendition of the Manor Solomon inside the stadium last night 😍

“HE LOOKS GOOD, LOOKS FINE AND HE HATES “PALESTINE” 🎶🎶 pic.twitter.com/YQuYam1dLO

— Mark 🇮🇱🇬🇧🎗️ (@RabbiRomero1) February 26, 2025