Gjörsamlega trylltur út í Carragher og les yfir honum – „Farðu til fjandans“

John Obi Mikel fyrrum leikmaður Chelsea og miðjumaður frá Nígeríu er allt annað en sáttur með Jamie Carragher fyrrum leikmann Liverpool.

Carragher er í brasi þessa dagana eftir að hafa sagt að Afríkumótið væri ekki stórmót, hefur þetta orðið til þess að margir eru honum reiðir.

Obi Mikel sem heldur úti hlaðvarpi gjörsamlega brjálaðist þegar hann ræddi málið.

„Hann getur farið til fjandans, hann vann aldrei ensku úrvalsdeildina. Hann er alltaf að tala um hvað lið þurfa að gera til að vinna deildina, hann vann hana aldrei,“ sagði Carragher.

„Þetta er svo mikil óvirðing í orðum hans, hann vann aldrei neitt með landsliðinu sínu.“

The he can fuck off, killed me pic.twitter.com/trxJ9Rg0Ti

— HC (@HCfootball01) February 27, 2025