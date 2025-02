Besti árangurinn í 90 ár

Liverpool vann enn einn leikinn sinn á tímabilinu í gær og ljóst að ekkert getur stöðvað liðið í að verða Englandsmeistari á þessari leiktíð.

Liverpool vann í gær 2-0 sigur á Newcastle en þetta var 18. heimleikurinn í röð í öllum keppnum þar sem Liverpool skorar tvö mörk eða fleiri.

Þetta er sögulegt því þetta er í fyrsta sinn síðan 1935 sem lið í efstu deild Englands skorar meira en eitt mark í svo mörgum leikjum í röð. Það var Sunderland sem gerði það þá, vann 19 leiki.

Liverpool er með 13 stiga forskot á Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar og þarf kraftaverk fyrir Skytturnar til að ná þeim. Þá er Liverpool komið í 16-liða úrslit Meistaradeildarinnar og komið í úrslit enska deildabikarsins.

