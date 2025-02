Antony sleppur við leikbann eftir rautt spjald

La Liga á Spáni hefur gefið það út að Antony fari ekki í leikbann fyrir rautt spjald um helgina í leik með Real Betis.

Þetta er léttir fyrir kantmanninn knáa sem hefur verið frábær á Spáni.

Antony kom á láni frá Manchester United í janúar og eftir erfiða tíma á Old Trafford hefur hann fundið flugið.

Antony lagði upp eitt mark í 2-1 sigri gegn Getafe en fékk rautt seint í leiknum.

Dómurinn var of harður og hefur spænska deildin nú tekið rauða spjaldið. Hann getur því mætt Real Madrid um helgina.

🚨🇧🇷 Antony’s red card has been officially cancelled and he will be available to play against Real Madrid.

Decision communicated to Real Betis in the morning. pic.twitter.com/3BMTQp2U19

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2025