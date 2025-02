Óhugnalegt rothögg í miðjum fótboltaleik – Fékk að heyra það og svaraði með höggi

Leikur áhugamanna í fótbolta fór úr böndunum í Úrúgvæ sem endaði með því að einn leikmaður var rotaður eftir þungt högg.

Um var að ræða leik á milli Paysandu Interiorg gegn Mercedes í bikarnum en þessi lið eru miklir erkifjendur.

Mario Gonzalez leikmaður Mercedes braut þá af sér og upp úr sauð.

Enzo Echeveste lét í sér heyra sem varð til þess að Gonzalez ákvað að kýla hann hressilega í andlitið.

Atvikið hefur vakið óhug og má sjá hér að neðan.

WHAT THE HELL! What is going on in Uruguay. MADNESS 😭😱 pic.twitter.com/Y8Kf3Th4EX

— Football Hub (@FootbalIhub) February 23, 2025