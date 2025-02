Inter vill fá meiðslapésa frá Manchester United næsta sumar

Inter Milan hefur áhuga á því að fá Mason Mount miðjumann Manchester United á láni í sumar frá með möguleika á að kaupa hann.

Mount er á sínu öðru tímabili á Old Trafford en hefur ekki náð neinum takti vegna meiðsla.

Mount er meiddur þessa stundina og hefur á þessu tímabili ekki náð að spila mikið vegna meiðsla.

Mount kom til United frá Chelsea og voru miklar væntingar gerðar til hans.

Ruben Amorim stjóri Manchester United hefur mikið dálæti á Mount en hefur ekki náð að nota krafta hans vegna meiðsla.

🚨 Inter Milan are interested in signing Mason Mount on loan with an option to buy this summer. #MUFC [Inter Live] pic.twitter.com/BpFMvnEeSY

— mufcmpb (@mufcMPB) February 24, 2025