Hóta að kæra Mourinho og saka hann um rasisma í gær – Sjáðu hvað hann sagði

Forráðamenn Galatsaray hóta því að kæra Jose Mourinho til lögreglu vegna ummæla sem hann lét falla í gær, saka þeir stjóra Fenerbache um rasisma.

Þessir erkifjendur gerðu markalaust jafntefli í Tyrklandi í gær þar sem eins og alltaf var mikill hiti.

„Allir á bekknum hjá andstæðingum okkar voru hoppandi um eins og apar,“ sagði Mourinho eftir leik.

Mourinho er á sínu fyrsta ári með Fenerbache og hefur verið duglegur að kveikja bál með ummælum sínum.

Mourinho hafnar því alfarið að hafa verið með rasisma heldur aðeins verið að líkja hegðun sinni.

Ummæli Mourinho má sjá hér að neðan.

Here’s the video in question from Jose Mourinho.

My personal take is…Jose is many things and a racist is not one of them. Judge the man off his track record for 30 years, not one poorly worded sentence. 🤷🏽‍♂️pic.twitter.com/2u0Lc6Ad9m

— Football Hub (@FootbalIhub) February 24, 2025