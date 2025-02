United staðfestir uppsagnir – 150 til 200 fjúka á allra á næstu dögum

Manchester United hefur staðfest að um 150 til 200 einstaklingum sem starfa utan vallar hjá félaginu verði sagt upp á næstu dögum.

Þetta kemur ofan á þær 200 uppsagnir sem Sir Jim Ratcliffe réðst í fyrir áramót.

Sagt er að með þessu sé verið að reyna að koma jafnvægi á reksturinn en félagið hefur verið rekið með tapi síðustu fimm ár.

Ratcliffe er að taka til á öllum sviðum og segir að svona aðgerðir séu gerðar til þess að reyna að bæta karla og kvennalið félagsins.

Félagið ætli sér að taka til á öllum sviðum til að reyna að byggja upp árangurinn innan vallar sem hefur verið af skornum skammti síðustu ár.

