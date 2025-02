Óhugnanlegt atvik í gær – Liðsfélagi Alberts hneig til jarðar

Moise Kean, leikmaður Fiorentina, hneig til jarðar skömmu eftir höfuðhogg í leik gegn Hellas Verona í gær.

Kean, sem er fyrrum leikmaður Juventus og Everton, fékk slæmt höfuðhögg er hann fékk hné Pawel Dawidowicz í sig í leiknu en spilaði áfram þrátt fyrir það. Skömmu síðar hneig hann hins vegar til jarðar og voru leikmenn fljótir að kalla á aðstoð.

Moise Kean has collapsed on field after a head injury 🤕 Prayers up for Moise #Kean🤞🏽

pic.twitter.com/6rhWIQnzBZ

