Birtu færslu á X sem kom stjóranum á óvart – ,,Ég er í vandræðum með að skilja hvað það er“

Carlo Ancelotti, stjóri Real Madrid, sagði ansi skemmtilega hluti á blaðamannafundi í gær fyrir leik sinna manna gegn Girona.

Ancelotti var þá spurður út í nýju færslu Atletico Madrid á samskiptamiðlinum X sem hét áður Twitter.

Ancelotti er kominn á aldur og er lítið á samskiptamiðlum en hann hafði í raun ekki hugmynd um hvað blaðamaðurinn væri að tala um.

Atletico birti færslu á X síðu sína eftir Meistaradeildardráttinn í vikunni en liðið þarf í enn eitt skiptið að mæta Real í útsláttarkeppni eða úrslitaleik.

,,Er Atletico Madrid að tísta um okkur?“ sagði Ancelotti nokkuð hissa á svip.

,,Ég er í vandræðum með að skilja hvað það er að ‘tísta.’ Ég fylgist ekkert með þessum hlutum.“

Færslu Atletico má sjá hér.

We have another (two) Madrid derbies before GTA 6 pic.twitter.com/pzbrUUboXr

— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 21, 2025