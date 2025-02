Birtu undarlega færslu þar sem stjarnan sást syngja lag með Ed Sheeran

Atletico Madrid birti ansi áhugavert myndband á X síðu sína í gær en þar má sjá miðjumanninn Conor Gallagher.

Gallagher steig á svið og söng lagið ‘Shape of You’ með Ed Sheeran en klippan er þó aðeins 13 sekúndna löng.

Margir voru steinhissa þar sem þessi klippa kom öllum á óvart en söngur hans hefur fengið misjöfn viðbrögð.

Um var að ræða auglýsingu en Atletico var þarna að greina frá samstarfi við bjórframleiðandann Mahou.

Þetta má sjá hér.

— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 21, 2025