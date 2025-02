Átti Everton að fá vítaspyrnu í blálokin? – Sjáðu atvikið umtalaða

Mjög umdeilt atvik átti sér stað á Goodison Park í dag er Manchester United heimsótti Everton.

Um var að ræða mjög fjörugan leik sem endaði með 2-2 jafntefli en heimaliðið hafði komist í 2-0 áður en United jafnaði.

Í uppbótartíma vildi Everton fá vítaspyrnu sem var dæmd áður en dómarinn Andrew Madley tók þá ákvörðun til baka.

Madley skoðaði atvikið nokkrum sinnum í VAR og komst að þeirri niðurstöðu að Ashley Young hefði látið sig falla of auðveldlega.

Dæmi nú hver fyrir sig.

DIVE OR NO DIVE???

Everton’s hopes of securing a victory against Manchester United were broken after Ashley Young’s potential penalty shout was determined to be a dive!

What are your thoughts? 😮#EVEMUN #PL #LURpic.twitter.com/JXP6bXTcWr

— Laced Up Reports (@LacedUpReport) February 22, 2025