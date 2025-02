Páfinn bauð til heimsóknar – Gesturinn mætti ósofinn eftir ferð á vændishús og fékk sér kókaín í Vatíkaninu

Árið 1985 vildi Páfinn sjálfur hitta Diego Maradona og bauð honum í heimsókn til sín. Maradona var þá leikmaður Napoli en hann gerði sér ferð til Rómar.

Maradona var þekktur fyrir að sletta úr klaufunum og hann slakaði ekkert á kvöldið áður en hann fór að hitta páfann.

„Maradona og umboðsmaðurinn hans fóru út kvöldið áður, þeir fóru á klúbbana og hittu vændiskonur. Rosalegt kvöld, klukkan 05:00 segist umboðsmaðurinn ætla heim en Maradona vildi vera lengur,“ segir í grein Upshot.

Maradona ákvað að sleppa því að sofa áður en hann lagði af stað í Vatíkanið.

„Maradona fór ekkert að sofa, kemur á hótelið og skiptir um föt. Umboðsmaðurinn horfir á Maradona þegar þeir eru mættir í Vatíkanið, þá segist Maradona þurfa línu af kókaíni til að komast í gegnum þetta.“

„Þeir fóru inn á baðherbergi sem aðeins Páfinn mátti þar sem Maradona fékk sér línu.“

