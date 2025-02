Feðgarnir sátu saman og ræddu málin – Gæti Haaland sameinast Mbappe á Spáni?

Wilfrid Mbappe og Alfie Haaland sátu saman og horfðu á Real Madrid og Manchester City í vikunni, vekur það nokkra athygli.

Kylian Mbappe sonur Wilfrid var allt í öllu þegar Real Madrid vann City og flaug áfram í 16 liða úrslit.

Erling Haaland var ónotaður varamaður í leiknum vegna meiðsla sem eru að hrjá hann.

Haaland hefur verið reglulega orðaður við Real Madrid en gerði nýjan samning við City á dögunum.

Real Madrid mætir Atletico Madrid í 16 liða úrslitum en City er úr leik og reynir að bjarga tímabilinu í ensku deildinni.

