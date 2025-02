Drátturinn í Evrópudeildinni – Orri Steinn mætir Manchester United

Orri Steinn Óskarsson og félagar í Real Sociedad mæta Manchester United í Evrópudeildinni. Um er að ræða 16 liða úrslit.

Dregið var í keppnina í dag en Orri Steinn skoraði í gær þegear Sociedad komst áfram en United komst beint í 16 liða úrslit.

Tottenham heldur í ferðalag til Hollands og mætir AZ Alkmaar. Fenerbache og Rangers mætast í áhugaverðu einvígi.

Drátturinn:

Olympiacos vs Bodo/Glimt

Fenerbahce vs Rangers

Eintracht Frankfurt vs Ajax

Lyon vs FCSB

Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar

Manchester United vs Real Sociedad

Lazio vs Viktoria Plzen

Athletic Club vs AS Roma