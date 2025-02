Meiðslin verri en talið var í fyrstu – Enn eitt áfallið fyrir Amorim

Kobbie Mainoo miðjumaður Manchester United mun ekki spila með liðinu fyrr en eftir rúman mánuð.

Mainoo meiddist á æfingu í síðustu viku en þetta er enn eitt áfallið fyrir Ruben Amorim stjóra United.

Amad Diallo spilar ekki meira á tímabilinu en hann meiddist líkt og Mainoo í síðustu viku.

Fyrir herja meiðslin á United og hafa Mason Mount, Luke Shaw og fleiri verið lengi frá. Lisandro Martinez sleit krossband á dögunum.

Mainoo hefur ekki verið í sínu besta formi á þessu tímabili en meiðsli hans eru hins vegar áfall fyrir United.

