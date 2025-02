Fékk nóg af því að kynnast stelpum á djamminu eftir að þetta kom upp – Sneri sér alfarið að vændiskonum

Fyrrum knattspyrnumaðurinn Nicklas Bendtner er ansi skrautlegur karakter. Hæfileikarnir voru til staðar hjá Dananum en rétt hugarfar var það ekki. Twitter-aðgangurinn The Upshot tók saman nokkrar ótrúlegar sögur af Bendtner á knattspyrnuferlinum.

Árið 2005 gekk sautján ára gamall Bendtner í raðir Arsenal en var fljótlega lánaður til Birmingham. Þar var hann til vandræða fyrir að fara á strippstaði allt að fjórum sinnum í viku.

Stjóri liðsins á þeim tíma, Steve Bruce, spurði Bendtner út í orðrómana og Daninn svaraði að þeir væri falskir, hann færi fimm sinnum í viku á strippstaði.

Bendtner hélt að Bruce „væri að fá hjartaáfall“ hann var svo hissa á svarinu.

Um tveimur mánuðum síðar kynnist Bendtner ungri konu, Amy. Það vildi svo til að hún er dóttir Bruce.

Áfram hélt vesenið á Bendtner. Hann sneri aftur til Arsenal og skömmu síðar tapaði hann 400 þúsund pundum í rúllettu. Þá rústaði hann Aston Martin bifreið sinni um svipað leyti.

Þegar hann var að stíga sín fyrstu skref með aðalliðinu lenti hann í slag við Emmanuel Adebayor í tapi gegn Tottenham. Endaði Bendtner með blóðnasir og var sektaður um tveggja vikna laun, sem og Adebayor.

Bendtner hætti svo með Amy eftir að hafa verið hjá Arsenal um hríð. Var hún algjörlega niðurbrotin þegar hún hringdi í pabba sinn, Bruce, þar sem hann var í fríi á Marbella.

Eftir á að hyggja var það kannski fyrir bestu, hennar vegna. Bendtner fór að stunda næturlífið ákaflega og svaf hjá mikið af konum.

Eftir einn leik laumuðu Bendtner og liðsfélagi hans stelpum í sundlaug hótelsins sem þeir voru á. Þar var kynlíf stundað í rennibraut. „Við vorum rauðir á hnjánum eftir að hafa tekið þær aftan frá,“ sagði Daninn síðar.

Næturbröltið átti þó eftir að koma í bakið á Bendtner. Ein konan hélt því fram að hún væri ólétt eftir hann og hótaði að opinbera það nema að hann myndi borga fyrir brjóstastækkun hennar.

Á þessum tímapunkti hefur Bendtner ekki lengur áhuga á að kynnast stelpum á næturlífinu og vill aðeins kaupa sér þjónustu vændiskvenna.

Fleiri ótrúlegar sögur af Bendtner má lesa í þræði The Upshot hér að neðan.

You might remember Nicklas Bendtner as a misfiring Arsenal striker with godawful tattoos.

But what he lacked in goals, he made up for in scintillating off-field scandal.

From bedding baronesses to boob job blackmail, welcome to the ludicrous life of Lord Bendtner… pic.twitter.com/UG8ERe3HtG

