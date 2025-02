Ástarjátning Casemiro sem ætlar ekki að fara neitt í sumar

Casemiro leikmaður Manchester United vonast til þess að spila með félaginu næstu 18 mánuðina, hann vill ekki fara en félagið vill losna við hann.

United hefur frá síðasta sumri reynt að losna við Casemiro en hann er launahæsti leikmaður liðsins.

Casemiro er með 350 þúsund pund á viku en hann er á sínu þriðja tímabili á Old Trafford og vill halda áfram.

„Ég ber virðingu fyrir United og ég er mjög þakklátur félaginu. Ég á eitt og hálft ár eftir af samningi sínum og ég vil virða þann samning,“ sagði Casemiro.

„Mér líður mjög vel hérna og fjölskyldan mín er glöð. Við höfum aðlagast og tölum öll orðið góða ensku.“

„Ég elska stuðningsmenn okkar á Old Trafford og allt félagið.“

